Milan, Rafa Leao è un pericolo costante. Anche tra alti e bassi

Che sia Milan o la Nazionale del Portogallo , per Rafael Leao la musica non cambia. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato, infatti, come le sue prestazioni siano sempre sotto la lente di ingrandimento, vero e proprio oggetto di discussione qualsiasi sia il risultato finale della sua squadra. E, a conti fatti, le dinamiche delle performance di Leao sono molto simili, che giochi con il Diavolo o con la selezione lusitana.

Milan, Leao giovedì è stato il migliore del suo Portogallo

Giovedì sera, in occasione di Danimarca-Portogallo, andata dei quarti di finale della Nations League vinta per 1-0 dai danesi a Copenaghen grazie a un gol dell'ex atalantino Rasmus Højlund, Leao - secondo la critica portoghese - è stato il migliore in campo tra i suoi. Ha creato occasioni per Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo e, più in generale, è stato l'unico nella 'Seleção' di Roberto Martínez a proporre qualcosa di concreto sotto porta.