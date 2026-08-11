In attesa di definire il futuro di Rafael Leão e di sbloccare l'arrivo di un trequartista mancino naturale, il nuovo allenatore del Milan, Rúben Amorim, sta studiando una clamorosa mossa tattica per il suo 3-4-2-1, che secondo le ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport porta direttamente al nome di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese classe 1995, colonna del centrocampo rossonero e della Nazionale transalpina, potrebbe essere avanzato sulla linea dei suggeritori alle spalle dell'unica punta, riproponendo un'intuizione tattica già sperimentata con enorme successo nel recente passato sotto la guida di Roberto De Zerbi ai tempi dell'Olympique Marsiglia.

Non si tratta di un esperimento al buio: nella stagione 2024-2025, l'unica disputata dall'ex juventino al Vélodrome, Rabiot fu inventato trequartista da De Zerbi il 1° dicembre 2024 per sopperire a un'emergenza infortuni, bagnando l'esordio nel nuovo ruolo con una vittoria per 2-1 sul campo del Monaco. A poco meno di due anni da quella svolta, il francese possiede l'intelligenza calcistica, la falcata e la tecnica necessarie per interpretare i desideri di Amorim, garantendo al contempo una fisicità e un equilibrio difensivo fondamentali qualora sulla corsia destra dovesse agire un esterno puramente offensivo come Samuel Chukwueze.

I numeri da numero 10 a Marsiglia e i risvolti a centrocampo

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Il rientro a Milanello e il vertice con Gerry Cardinale

I dati statistici della parentesi in Costa Azzurra legittimano pienamente la pazza idea del tecnico lusitano: nelle 22 partite giocate in posizione avanzata con l'OM, Rabiot ha messo a referto ben 8 gol e 5 assist, viaggiando con medie da fantasista puro. Una soluzione interna che mitigherebbe anche il rimpianto per il mancato arrivo del gioiello belga, obiettivo di mercato sfumato dopo il suo trasferimento ufficiale al. Lo spostamento del francese sulla trequarti aprirebbe inevitabilmente una slot sulla mediana rossonera.Accanto all'intramontabile, si aprirebbe un ballottaggio serrato per una maglia da titolare in mezzo al campo. Amorim può contare su risorse interne di assoluto valore comee il giovane, ma la dirigenza di Via Aldo Rossi continua a monitorare il calciomercato alla ricerca di occasioni last-minute, con il nome dell'esperto danesesempre caldo sullo sfondo.Il rientro del duca transalpino all'interno del centro sportivo diè fissato per domenica 16 agosto, in concomitanza con il ritorno del portieree a soli sette giorni dal debutto ufficiale in Serie A contro il. Rabiot gode della totale fiducia dell'intero ambiente milanista: prima del fischio d'inizio del campionato, il proprietario di RedBirde lo stesso mister Amorim avranno un colloquio privato e faccia a faccia con il calciatore per ribadirgli la sua assoluta centralità nel progetto e, magari, illustrargli la nuova veste tattica cucita su misura per lui.