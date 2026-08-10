Il nuovo corso del Milan guidato da Rúben Amorim non è ancora iniziato ufficialmente sul campo, ma la pressione mediatica e l'attenzione degli scommettitori sono già ai livelli di guardia. Il radicale ribaltone societario dello scorso maggio, unito agli sforzi profusi sul calciomercato, ha alzato sensibilmente l'asticella delle aspettative attorno al tecnico lusitano. Un clima di diffidenza esterno che ha trovato riscontro nell'apertura odierna del Corriere dello Sport, che ha analizzato le quote dei principali bookmakers relative ai possibili esoneri in Serie A.

Serie A: la griglia dei tecnici a rischio secondo i bookmakers

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Gufi su Milanello: perché Amorim è già sulla graticola

L'approfondimento del quotidiano romano traccia una panoramica spietata delle panchine del massimo campionato italiano. Come da consuetudine, i profili più caldi appartengono alle panchine delle neopromosse: Massimiliano Alvini del Frosinone, Giovanni Stroppa del Venezia e Ivan Jurić del Monza aprono la lavagna degli scommettitori con una quota speculare fissata a 3. Poco sopra si attesta Eusebio Di Francesco del Lecce, nonostante la salvezza conquistata nel finale della scorsa stagione.Salendo nelle zone nobili della classifica, la pressione aumenta per l'ex bandiera rossonera Ignazio Abate, quotato a 4,50 sulla panchina del Torino, avversario del Milan al debutto. Discorso simile per Gennaro Gattuso alla Lazio e Alberto Aquilani al Sassuolo, entrambi bancati a 5 e visti con forte scetticismo in ottica panettone natalizio, seguiti a ruota da Domenico Tedesco del Bologna a quota 6.Il vero focus della critica giornalistica si concentra però sulle prime otto forze del campionato. Secondo i quotisti, tra gli allenatori delle big i meno saldi sono Maurizio Sarri dell'Atalanta e, appunto, Rúben Amorim del Milan, appaiati a una quota di 8. Una valutazione che suona come un campanello d'allarme per l'ambiente rossonero, storicamente esigente nei confronti della propria guida tecnica.

A pesare sul giudizio dei bookmaker non è il valore intrinseco del tecnico portoghese, bensì la portata degli investimenti sostenuti da RedBird. L'arrivo di un centravanti top da 80 milioni di euro complessivi come Gonçalo Ramos azzera di fatto i tempi di attesa e i bonus legati all'ambientamento. Per Amorim non ci sarà spazio per i passi falsi: la piazza esige risultati immediati e la corsa Scudetto sarà l'unico vero termometro per misurare la sua longevità sulla panchina del Diavolo.