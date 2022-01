Milan, quattro punti per spiegare perché il Diavolo è l’anti-Inter | News

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', quotidiano sportivo uscito questa mattina in edicola, riporta un approfondimento sul Milan, considerata la principale anti-Inter di questo campionato. Nonostante i nerazzurri continuino ad ottenere vittoria dopo vittoria, subito dietro c'è la squadra di Pioli che sembra aver ritrovato lo smalto perso nel mese di dicembre. In quattro punti, si spiega il motivo per il quale i rossoneri possano insidiare gli attuali campioni d'Italia in carica per lo scudetto.