Milan, quanti black-out: ma Conceicao ha queste legittime attenuanti

Una sconfitta figlia degli errori dei singoli, ma più di tutto, dell'approccio mentale che 'Tuttosport' ha definito "deprecabile" da parte di tutta la squadra. Un po' come accaduto contro il Feyenoord, con il Milan incapace di reagire al gol in apertura di Igor Paixão. Ma tale, brutto approccio agli incontri lo si è visto anche in altre circostanze in questa stagione. Contro Torino e Parma, o in trasferta contro il Bayer Leverkusen. Senza considerare le difficoltà oggettive contro avversari di gran lunga inferiori come Cagliari, Bruges (in dieci uomini) e Girona.

Alibi? Appena 12 allenamenti puri in 2 mesi! Di questi, poi ... — In campionato, il Milan di Conceicao più recentemente è andato in tilt nel secondo tempo contro la Juventus, mentre a Empoli solo un palo di Lorenzo Colombo ha tenuto a galla i rossoneri. Come fare per ovviare questi spegnimenti improvvisi del sistema nervoso centrale? Conceicao, finora, sembra non aver trovato l'antidoto. Ma, per 'Tuttosport', ha anche delle legittime attenuanti. Da quando ha sostituito Fonseca sulla panchina rossonera, 30 dicembre 2024, tra 'Final Four' di Supercoppa Italiana, Serie A, Coppa Italia e Champions League, il suo Milan è stato più in campo e in viaggio che a Milanello.

Conceicao, infatti, ha avuto solamente dodici allenamenti puri per poter lavorare con la squadra. Una miseria se si considera che, da quando è arrivato, ha dovuto preparare ben dodici partite ufficiali. In pratica, il Milan non si è quasi mai allenato, perché le sedute di scarico sono fondamentali per cercare di far recuperare le forze ai giocatori e quelle di rifinitura sono sessioni prettamente tattiche con focus sull'avversario. E questo ritmo andrà avanti ancora almeno fino alla settimana del recupero contro il Bologna di fine mese. Sarà difficile per il Milan di Conceicao mettere benzina nelle gambe. Bisognerà che la testa funzioni.