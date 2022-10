Milan, se vinci le prossime due è fatta per la qualificazione agli ottavi

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' analizza il cammino in Champions League da parte delle squadre italiane. Concentrandoci in particolar modo sul Milan , la 'rosea' sottolinea come il passaggio del turno successivo dipenda solo dalla squadra allenata da Stefano Pioli . Vincendo le prossime due partite contro Dinamo Zagabria e Salisburgo , il Diavolo si qualificherebbe nella fase ad eliminazione diretta.

Ovviamente saranno due partite non prive di insidie, a partire da quella contro la squadra croata. I rossoneri, infatti, troveranno un ambiente caldo e non è mai facile giocare davanti al pubblico della Dinamo. Così come non sarà facile affrontare il Salisburgo di Okafor, attaccante svizzero che, oltre ad aver fatto male all'Italia, ha già colpito il Milan nella gara d'andata. Non sarà sicuramente facile, ma nemmeno impossibile: i rossoneri hanno tutte le carte in regole per poter qualificarsi agli ottavi. Milan, contro il Verona torna Maignan? Parlano Sacchi e Ambrosini.