Milan, quale futuro per Conceicao? 'L'impressione è questa qui'

"Vede nella fiducia del Milan la mancanza di un'alternativa certa"

Che a Conceição non siano piaciute certe dinamiche (rapporti con dirigenti e giocatori, voci sui media), non è un mistero. E, forse, ha incalzato il quotidiano sportivo nazionale, oggi l'allenatore vede in quella fiducia nei suoi confronti sbandierata dal Milan la mancanza di un'alternativa certa. E non apprezza. "L'impressione è che Conceiçao, a prescindere da come andrà la finale a Roma, abbia scelto di terminare qui la sua esperienza al Milan", ha chiosato 'Tuttosport'. Vedremo se sarà davvero così.