Milan, il programma del ritiro estivo: due amichevoli in Austria

Il programma del ritiro estivo del Milan per il precampionato 2022/23. Ci saranno due amichevoli in Austria

I giocatori del Milan si godranno questi giorni di vacanza prima di partire per il ritiro di precampionato 2022/23. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, i rossoneri si ritroveranno a Milanello il prossimo 4 luglio. Il gruppo completo lo si avrà però solo il 14 con l'arrivo dei giocatori che in queste ultime settimane sono stati impegnati con le proprie nazionali. In questo primo periodo sono previste due amichevoli, una nel campo di allenamento ed un'altra il 16 luglio in Germania contro il Colonia.

Nel centro sportivo di Carnago si lavorerà fino alla fine di luglio per poi partire per una settimana a Klagenfurt, in Austria, dove sono previsti altri due match il 23 ed il 27 luglio. Dopodiché rientro a Milanello dove si lavora ad un'altra gara contro una squadra di Serie B, mentre è in via di definizione anche il Trofeo Berlusconi al Brianteo contro il Monza.