Calciomercato Milan – Trequartista, ecco l’idea di Maldini e Massara

Siamo giunti alla metà di giugno, il calciomercato è in pieno fermento ed il Milan, in questi giorni, vivrà ore di fuoco. Il club rossonero, infatti, dovrà annunciare il rinnovo del contratto dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Quindi, inizierà a ratificare quelle operazioni già messe in piedi da mesi e per quali manca soltanto da mettere tutto nero su bianco. Solo a quel punto, si lavorerà su un altro paio di innesti nel settore offensivo.