Milan-Pro Sesto 6-0, prestazione ‘alla Theo Hernandez’ per Milos Kerkez

Ottima prestazione condita anche da una doppietta per Milos Kerkez nell'amichevole di ieri a Milanello tra Milan e Pro Sesto

Ieri pomeriggio il Milan ha affrontato a Milanello la Pro Sesto in una delle amichevoli pre stagionali. La gara è terminata con un sonoro 6-0 in favore dei ragazzi di Pioli. Un calciatore in particolare si è messo in mostra offrendo una grande prestazione dove ha anche trovato la via della rete in due occasioni. Si tratta di Milos Kerkez, terzino sinistro classe 2003, il quale ha disputato un secondo livello di notevole qualità e intensità. Il quotidiano sportivo 'Tuttosport' ha esaltato la prova del giovane talento, tanto da definire la sua prestazione 'alla Theo Hernandez'. Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: ufficiale Ballo-Touré, novità su Vlasic e Kaio Jorge