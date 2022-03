Milan primo al 29° turno di Serie A: ecco quando ha vinto lo Scudetto

Il Milan di Stefano Pioli, dopo 29 giornate di Serie A, è primo in classifica. Vediamo in quali casi alla fine è arrivato lo Scudetto

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli perché, finora, in questa stagione 2021-2022, ha vinto oltre un terzo delle partite di misura. O, per dirla alla Massimiliano Allegri, di 'corto muso'. Il rendimento con Napoli e Inter, a confronto, mette il Milan al comando anche in questo, oltre che dell'intero campionato di Serie A.

Il Diavolo, infatti, ha vinto finora 10 partite su 19 per un gol di scarto, davanti alle 9 volte del Napoli ed alle 5 volte dell'Inter. Il duello tricolore, che si gioca sul filo dell'equilibrio, potrebbe decidersi anche coì. In fin dei conti i nerazzurri di Antonio Conte, nella passata stagione, vinsero lo Scudetto conquistando per 11 volte il successo con il minimo scarto.

Questo, pertanto, ha tutta l'aria di essere un valore aggiunto. Per i rossoneri, poi, non mentono, come ricordato dal 'CorSport', i precedenti da primato alla 29^ giornata di Serie A. Il Diavolo spera di tener fede alla tradizione. Negli ultimi trent'anni, infatti, solo una volta i rossoneri si sono trovati da soli in vetta senza poi festeggiare lo Scudetto al termine della stagione.

È accaduto esattamente dieci anni fa, nella stagione 2011-2012, quando la Juventus di Conte piazzò lo scatto-sorpasso il sabato di Pasqua sfilando il primato al Milan di Allegri. Per il resto, ci sono altri sei casi in cui il Milan ha custodito la leadership acquisita.

Nel 1999, come noto, arrivò invece uno Scudetto in rimonta, con beffa sulla Lazio nelle ultime giornate. Esattamente 54 anni fa (stagione 1967-1968), invece, la squadra rossonera vinse il titolo nazionale conquistando sempre la vittoria fuori casa in un torneo a 16 squadre. In 15 trasferte, 15 vittorie.

Finora il Milan di Pioli ha vinto 10 volte su 14 in trasferta, andando sempre a segno. Numeri importanti, per una squadra che sogna il tricolore. Ecco come e dove seguire Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI