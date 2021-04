Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (26/04/2021)

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con il successo dell'Inter di Antonio Conte: per battere 1-0 l'Hellas Verona a 'San Siro' basta un gol dell'ormai solito Matteo Darmian. Adesso il 19° Scudetto è ad un passo. Soltanto un pareggio, invece, per la Juventus sul campo della Fiorentina: 1-1 al 'Franchi', con il subentrato Álvaro Morata che salva Andrea Pirlo. Roboante l'Atalanta: rifila un perentorio 5-0 al Bologna e si issa al secondo posto nella classifica di Serie A. Nell'attesa, ovviamente, di Lazio-Milan di questa sera all'Olimpico: un vero e proprio spareggio Champions. In campo oggi anche Torino e Napoli.