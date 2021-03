Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (22/03/2021)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la bella vittoria del Milan in casa della Fiorentina. Rossoneri trascinati da Zlatan Ibrahimović, un gol e due pali. In rete anche Brahim Díaz e Hakan Çalhanoğlu per il Diavolo. Sotto la testata, invece, si parla del crollo inaspettato della Juventus in casa contro il Benevento. La società bianconera difende l'allenatore, il quale, però, accusa la sua squadra. Spazio, quindi, al successo del Napoli in casa della Roma, arrivato grazie alla doppietta di Dries Mertens ed alle possibili mosse di calciomercato per l'estate: Matteo Pessina può andare al Milan, Moise Kean può tornare in Italia.