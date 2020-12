Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (17/12/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina all’Inter di Antonio Conte. Con il calcio di rigore di Romelu Lukaku, infatti, i nerazzurri hanno superato 1-0 a ‘San Siro‘ il Napoli di Gennaro Gattuso (espulso Lorenzo Insigne) ed accorciato le distanze sul Milan. I rossoneri non sono andati oltre il 2-2 sul campo del Genoa: decisivo, nel finale, il guizzo di Pierre Kalulu per evitare un’incredibile sconfitta. Pareggio anche per la Juventus, fermata sull’1-1 all’Allianz Stadium dall’Atalanta: calcio di rigore fallito da Cristiano Ronaldo per i bianconeri.

