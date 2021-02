Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (15/02/2021)

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica la sua prima pagina all’Inter di Antonio Conte. Guidata, infatti, da Romelu Lukaku (due gol ed un assist) nel 3-1 di ‘San Siro‘ contro la Lazio, la squadra nerazzurra ha superato il Milan e guadagnato la vetta della classifica in Serie A. 300 gol in carriera per Lukaku, Inter prima da sola nel girone di ritorno come non accadeva dal 2010, l’anno del Triplete. Nel taglio basso, poi, si parla dei motivi per i quali il Milan di Stefano Pioli ha perso la testa del campionato. Ma anche della Juventus e di quanto sia dipendente, a conti fatti, dai gol di Cristiano Ronaldo. Svolta all’Associazione Italiana Arbitri, con Alfredo Trentalange votato nuovo Presidente al posto di Marcello Nicchi.

