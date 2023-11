Milan, per la proprietà Pioli resta ‘on fire’: fiducia confermata

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha ricordato come per la proprietà rossonera Stefano Pioli era e resti un tecnico 'on fire'. La scorsa estate RedBird lo ha messo al centro del progetto del Diavolo più di prima. Pioli non è mai stato coinvolto nelle strategie di mercato come in questa stagione, quando ha lavorato in sintonia con l'amministratore delegato Giorgio Furlani, con il responsabile dell'area tecnica Geoffrey Moncada e con il direttore sportivo Antonio D'Ottavio.