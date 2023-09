Milan, Pioli ha alternative di livello: gap con l’Inter azzerato?

Un doppio Milan, così Il Corriere dello Sport in edicola oggi. Il piano sarebbe quello di azzerrare il gap visto lo scorso anno sull'Inter. Il Milan si è attrezzato per tempo, con l'idea di avere una ricambio in ogni ruolo. Non c’è più una squadra limitata ai primi undici e poco altro: ora i rossoneri hanno alternative all'altezza. Pioli ha i sostituti cosa che prima non aveva. In Champions, contro i nerazzurri, ha sofferto anche per i ricambi di qualità a disposizione di Inzaghi.