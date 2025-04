Milan, per Conceicao conferma impossibile. Ma una missione da non fallire

Milan, per Conceicao obiettivo Coppa Italia. Poi l'addio — E proprio mercoledì prossimo, 23 aprile, il Milan di Conceicao è atteso da un altro derby, quello valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025: si parte dall'1-1 dell'andata e i rossoneri non possono fallire. Conceicao, infatti, ha la chance - secondo la 'rosea' - di dare alla sua esperienza milanista una parvenza di positività.

L'obiettivo di centrare un posto nella prossima edizione della Champions League attraverso il campionato è quasi impossibile e, pertanto, per tentare di approdare almeno in Europa League nella stagione 2025-2026, al Milan di Conceicao non resta che vincere la Coppa Italia.

Il Diavolo non vince due trofei in una stagione dal 2007-2008 — Dovrà farlo superando l'Inter, arrivata al momento clou della stagione in piena forma. Qualora vi riuscisse, Conceicao porterebbe in dote al Milan, paradossalmente in una delle annate più buie degli ultimi anni, due trofei in una singola annata. Un evento che, in casa rossonera, non si verifica dalla stagione 2007-2008 (Supercoppa Europea e Mondiale per Club).

Conceicao, ha proseguito il quotidiano sportivo nazionale, sa benissimo che la sua avventura nel Milan è giunta agli sgoccioli e che, l'anno venturo, non sarà più sulla panchina rossonera. Ma ha la grande occasione per congedarsi dai tifosi con un doppio trofeo e questo renderebbe l'addio sicuramente più dolce per tutti. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, via Theo? Moncada punta su un terzino d’esperienza >>>