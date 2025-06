Milan, Pedullà tuona su Theo: “Un mezzo scandalo”. Poi la bordata ad Ibrahimovic

Milan, Pedullà: "Theo, mezzo scandalo. Ibra faccia le sforbiciate al mare"

"Inutile fare tanti, troppi, giri di parole. Potevamo immaginare che la forza dei soldi – una bella forza – avrebbe convinto Theo Hernandez ad accettare la proposta dell’Al Hilal. Qualche telefonata in più di Simone Inzaghi, un pressing crescente, l’interesse sempre più blando dei club europei. La necessità di prendere una decisione in fretta per non vivere da separato in casa l’ultimo anno di contratto con il Milan. Sinceramente, è un mezzo scandalo che Theo non possa proseguire nel calcio che conta. Lo ritengo ancora oggi uno dei migliori specialisti nel suo ruolo. Ritengo assurdo che nessuno abbia deciso di non mettere sul piatto quei 25 milioni necessari per fare bingo".