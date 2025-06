Milan, Pasotto: “Con Modric si parte in carrozza, ma la grande sfida …”

"Occorrerà quindi vedere chi arriverà a Milanello nelle prossime settimane. Per adesso si sta procedendo alle cessioni, poi si passerà alle facce nuove". Così Marco Pasotto , giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha scritto dei piani del Milan sul calciomercato . Ecco il possibile centrocampo di Allegri. Il suo pensiero: "La prima, anche se manca ancora la firma in senso stretto, è quella di Modric".

Milan, Pasotto: "La grande sfida è riuscire a sopperire a ..."

Pasotto continua: "E okay, qui è chiaro a chiunque che in termini di tecnica e proprietà di palleggio, si parte in carrozza. La grande sfida è riuscire a sopperire all'assenza di Reijnders, che era uno dei pochissimi palleggiatori davvero di livello in rosa".