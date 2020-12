Milan-Parma, i rossoneri aspettano Rebic: per la fuga servono i suoi gol

Milan-Parma, i gol di Rebic per scappare

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, riporta due importanti primati che il Milan può vantare in questo momento. Intanto i rossoneri vogliono provare la mini fuga di Natale sfruttando anche il calendario non impossibile: dopo il Parma stasera, sarà la volta di Genoa, Sassuolo e Lazio. Il primato prima della sosta sarebbe un gran bel regalo sotto l’albero, con i risultati che hanno permesso alla squadra di stare in alto da otto giornate consecutive. Numeri che vengono pareggiati soltanto dalla stagione 2010/2011, quella dell’ultimo scudetto. Ora c’è da conquistare la nona vittoria in undici partite: il Diavolo ha fatto meglio soltanto nella stagione 1954/1955.

L’altra classifica in cui il Milan eccelle è quella dei giocatori differenti mandati in gol. La squadra di Stefano Pioli è una vera e propria cooperativa del gol. Segnano tutti: difensori, centrocampisti, titolari e non. Sono 13 per la precisione i marcatori diversi, la seconda in classifica è la Roma a quota 12. Un po’ più staccati Inter (9) e Juventus (8). Se per consolidare il primato c’è bisogno di una vittoria contro il Parma, per smuovere la classifica dei marcatori c’è bisogno di Ante Rebic. Il croato, marcatore infallibile nella scorsa stagione, conta ancora un fastidioso zero sul tabellino dei gol segnati. In 10 presenze totali tra Serie A e Europa League ancora nessun portiere punito, mentre la casella degli assist ne segna 5. Un motivo che vale la difesa di Stefano Pioli che, in conferenza stampa ha così parlato del numero 12: “Gli manca il gol, per un attaccante è importante. Ma quello che conta di più è il lavoro per la squadra”.

Questa sera può essere l'occasione giusta. Ad aiutarlo ci sarà una trequarti inedita formata da Samu Castillejo e Hakan Calhanoglu sulle fasce e con Brahim Diaz al centro. Tutti loro hanno già timbrato il cartellino, adesso tocca ad un giocatore che, da gennaio ad agosto 2020, ha segnato ben 12 gol.