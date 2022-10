Milan, un ottobre da 10 per Brahim Diaz: lo spagnolo riconquista San Siro

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma su Brahim Diaz , il quale è sicuramente il calciatore che meglio ha fatto in questo mese di ottobre. Lo spagnolo con i gol rifilati alla Juventus e al Monza - entrambe partite disputate di sabato alle 18.00 - ha riconquistato il cuore dei tifosi milanisti. Ieri è stato autore di una grande prestazione condita da una doppietta, anche se ha dovuto lasciare anzitempo il terreno di gioco per una contrattura al gluteo. Non è niente di preoccupante, 'solo un affaticamento' a detta di Pioli , ma la speranza è quello di riaverlo martedì in Champions contro la Dinamo.

Finalmente un numero dieci del Milan torna a segnare una doppietta a 'San Siro'. Gli ultimi che ci sono riusciti sono stati Zvonimir Boban nel 2000, mentre è di Dejan Savicevic l'ultima doppietta su azione. I due gol segnati dal 'Genio' erano arrivati in un match di campionato tra Milan e Fiorentina dove in campo erano presenti due che del Milan di oggi stanno facendo la fortuna: da un lato Paolo Maldini , dall'altro Stefano Pioli.

Brahim Diaz è il secondo marcatore del Milan a quota quattro alle spalle di Rafael Leao. Ieri i due gol sono stati stupendi: il primo è arrivato dopo aver corso per metà campo, il secondo è un autentico gol da vero numero nove. Stop, girata e tiro ad incrociare sul palo più lontano: imprendibile per Di Gregorio. Con l'arrivo di De Ketelaere, Brahim pare avere un motivo in più per fare bene e convincere Maldini e Massara a sborsare quei 22 milioni di euro necessari per il riscatto dal Real Madrid. Intanto i tifosi del Milan se lo coccolano, con tanto di coro che si sentiva spesso dopo i gol di Kakà: "Siam venuti fin qui, per vedere segnare Brahim". Milan, schiantato il Monza 4-1: Diaz super, Origi e Leao incidiono.