Milan, Ordine: 'Vantaggi evidenti. C'è una domanda. Con Abraham...'

"Nemmeno un gol subito durante la prima frazione, nemmeno un rischio corso nei primi 10 minuti che rappresentano la zona temporale a rischio del Milan di questa stagione". Così Franco Ordine , giornalista, ha parlato di Udinese-Milan 0-4 . L'opinionista ha detto la sua sulla difesa a tre e le prospettive della squadra. Ecco le sue parole a 'Il Corriere dello Sport': "I vantaggi di questa scelta (modulo con difesa a 3), per ora, sono sotto gli occhi di tutti. I più evidenti risultano nell’evitare di ballare la rumba e il cha-cha-cha dinanzi alle folate dell’Udinese. Ci sono insomma segnali di maggiore equilibrio complessivo che non toglie nemmeno un briciolo alla potenza offensiva di questa squadra che, quando ha spazio, quando ha la possibilità di liberare il talento di Leao e Theo Hernandez, può persino dilagare come accaduto ieri sera a Udine con i suoi protagonisti migliori".

Milan, Ordine: "Con Abraham un'altra musica. Ecco perché". Una domanda per il futuro

Ordine continua la sua analisi: "A questo punto però la domanda delle cento pistole è la seguente: può servire anche per i prossimi appuntamenti e in particolare per la semifinale di ritorno di Coppa Italia il nuovo sistema di gioco? La risposta più autorevole spetta alla domenica di Pasqua che può essere di passione o di resurrezione, contro l'Atalanta, un'altra bestia nera recente della storia milanista, non a caso due team che si schierano con lo stesso disegno tattico. Ultima riflessione. Si può capire la scelta iniziale di Jovic centravanti in partenza: non ha avuto grandi possibilità di esibire il suo talento balistico (2 gol nelle precedenti gare). Abraham, però, è un'altra musica, ha piedi che gli consentono di legare il gioco con i fantasisti della compagnia, in particolare con Leao e Theo Hernandez".