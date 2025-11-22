Pianeta Milan
Il giornalista Franco Ordine ha scritto un lungo editoriale commentando il ritorno di Franco Baresi a Casa Milan. Ecco il suo pensiero per 'Il Corriere dello Sport'
Nel mese di agosto il Milan comunicò il ritrovamento di un nodulo polmonare per la leggenda Franco Baresi. Dopo l'operazione, l'ex capitano dei rossoneri si è fatto sentire a novembre con un post social importante: "Viva la vita". Di ieri la notizia rincuorante: Baresi è tornato a Casa Milan. Il giornalista Franco Ordine ha commentato così: "È stato di parola Franco Baresi e appena ha ripreso le forze è tornato qualche giorno fa negli uffici di casa Milan accolto da strette di mano vigorose e abbracci sinceri. Franco Baresi è stato di parola perché aveva promesso che avrebbe rotto l’isolamento appena possibile e nella settimana che precede il derby di Milano, si è presentato a casa Milan".

Nel suo editoriale per 'Il Corriere dello Sport' Ordine continua: "È come se avesse voluto in qualche modo accompagnare per mano, molti di quei ragazzi semi-debuttanti di Allegri domani sera a San Siro, in uno stadio da tutto esaurito".

Il giornalista conclude così: "Franco Baresi rappresenta quello che nel calcio non c’è più, una sorta di vincolo che supera e scollina incarichi e stipendi e diventa identità spirituale. E quello che non deve stupire è che Franco Baresi non è il tipo da frequentare i social e nemmeno i dibattiti televisivi".

