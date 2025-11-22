Nel mese di agosto il Milan comunicò il ritrovamento di un nodulo polmonare per la leggenda Franco Baresi. Dopo l'operazione, l'ex capitano dei rossoneri si è fatto sentire a novembre con un post social importante: "Viva la vita". Di ieri la notizia rincuorante: Baresi è tornato a Casa Milan. Il giornalista Franco Ordine ha commentato così: "È stato di parola Franco Baresi e appena ha ripreso le forze è tornato qualche giorno fa negli uffici di casa Milan accolto da strette di mano vigorose e abbracci sinceri. Franco Baresi è stato di parola perché aveva promesso che avrebbe rotto l’isolamento appena possibile e nella settimana che precede il derby di Milano, si è presentato a casa Milan".