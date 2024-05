Milan, Ordine: “Ecco i tre parametri per il nuovo allenatore. Conte …”

Franco Ordine , noto giornalista, ha stilato un lungo ed interessante editoriale sulle colonne del quotidiano 'Il Giornale', in edicola questa mattina, soffermandosi sulle caratteristiche che dovrà avere il nuovo allenatore del Milan . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Ordine: "Allenatore Milan, perché compaiono solo stranieri?"

"Proviamo, quasi per gioco, a replicare il metodo semi-scientifico che viene di solito utilizzato per identificare un numero ristretto di allenatori adatti a un club. Nel caso specifico del Milan, argomento che fa molto discutere in questi giorni, si possono ipotizzare almeno tre parametri. 1) Capacità conclamata di saper lavorare con un team giovane di virtù tecniche e temperamentali non ancora completamente espresse. 2) Avere un costo economico - staff compreso - compatibile con i parametri del bilancio rossonero. 3) Avere un profilo con relativa esperienza internazionale. Se così fosse davvero mancherebbe il dato forse più importante e cioè una conoscenza approfondita del calcio italiano e delle sue dinamiche. Dev'essere allora questo il motivo per il quale nella lista ipotizzata dai media per la panchina rossonera compaiono solo e soltanto stranieri".