Milan, oggi secondo incontro tra Furlani e Tare: ex Lazio favorito, ma ...

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, oggi, probabilmente a Roma, è previsto un nuovo incontro tra Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan e Igli Tare. Come noto, il CEO milanista sta portando avanti il 'casting' per la ricerca del direttore sportivo e, dopo il primo summit dello scorso 15 aprile, Furlani e Tare si sono nuovamente sentiti in questi giorni in via telefonica.