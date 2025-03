Milan, oggi gli allenamenti: attesa per il rientro di Pulisic e degli altri

Stiamo parlando di Mike Maignan e Theo Hernández (Francia), Tijjani Reijnders (Olanda), Strahinja Pavlović e Luka Jović (Serbia), João Félix e Rafael Leão (Portogallo). Kyle Walker , in campo ieri sera con l'Inghilterra, avrà un giorno di riposo in più. Dagli altri continenti, poi, rientreranno nelle prossime ore Yunus Musah e Christian Pulisic (U.S.A.) nonché Santiago Giménez (Messico).

Musah, Pulisic e Giménez nelle prossime ore. Al 'Maradona' ...

Solo quando avrà l'intera squadra a disposizione, ha commentato la 'rosea', Conceição sceglierà chi schierare in campo in Napoli-Milan. A centrocampo, con Reijnders, chi giocherà? E anche in attacco sarà tutto da vedere .... LEGGI ANCHE: Calciomercato, Milan in corsa per il gran talento della Premier League >>>