Milan, nuovo record: 20esima trasferta con gol | News

Nuovo record per il Milan: 20 trasferte con gol

Nella vittoria di ieri pomeriggio allo Stadio Dall’Ara contro il Bologna, il Milan ha raggiunto l’ennesimo record in stagione. Con i gol di Rebic e Kessie, i rossoneri hanno segnato nella 20esima trasferta in stagione, superando lo score del Milan ’92-93. Inoltre la squadra di Pioli ha raggiunto la nona vittoria in trasferta nelle prime 10, raggiungendo il Napoli del 2017-2018 e la Juventus del 2018-2019. Calciomercato Milan: riscatto Dalot, le ultime dall’Inghilterra. Vai alla news > > >