Milan, non recupera solo Calabria: Rebic è vicino al rientro | News

Il Milan recupera alcuni calciatori fondamentali: tra questi c'è anche l'attaccante croato Ante Rebic, assente dal 7 novembre

Arrivano buone notizie dall'infermeria di Milanello. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', il Milan non recupera solamente Davide Calabria. Secondo la 'rosea', anche Ante Rebic è vicino al rientro e, come il terzino, potrebbe già essere a disposizione di Pioli per la gara del 6 gennaio contro la Roma. L'attaccante croato era lontano dai campi di gioco dal 7 novembre, data che coincide con la sua ultima apparizione in occasione del derby contro l'Inter. Intanto il Milan pensa a un giocatore che sta per rompere con un Barcellona.