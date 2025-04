Milan, nessuna complicazione per Maignan. Per domenica ...

Milan, Maignan sta bene: ma è in dubbio per l'Atalanta — Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto del protocollo medico. Il quale, in caso di trauma cranico, prevede che il calciatore non lavori con il gruppo e non disputi partite ufficiali per sette giorni. Se si sentirà al 100%, Maignan sabato potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo.

Ma in questo momento la sua presenza in Milan-Atalanta, partita della 33^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma domenica 20 aprile, alle ore 20:45, a 'San Siro', va considerata in forte dubbio. Rimane, pertanto, in preallarme Marco Sportiello, ex della partita.

Nel derby di Coppa Italia il francese ci sarà — Maignan, ad ogni modo, potrebbe sì saltare l'Atalanta ma esserci nel derby Inter-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025 di mercoledì 23 aprile, alle ore 21:00, a 'San Siro'. Le altre news: Santiago Giménez ha lavorato ancora a parte; Sérgio Conceição spera di averlo a disposizione per Milan-Atalanta, ma saranno Tammy Abraham e Luka Jović a giocarsi la maglia da centravanti titolare.

Mancheranno sicuramente domenica Ruben Loftus-Cheek, a riposo dopo l'operazione all'appendicite di Napoli; poi Kyle Walker, che, complice l'intervento per ridurre la frattura al gomito, fa solo palestra ed Emerson Royal, che svolge la riatletizzazione in campo.