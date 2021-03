Milan-Napoli, Pioli sorride: Theo Hernandez e Calhanoglu recuperati / News

Milan-Napoli, ok Theo Hernandez e Calhanoglu

Nonostante l’evidente emergenza infortuni, il Milan ha messo in campo una prestazione da incorniciare contro il Manchester United in Europa League. Rispetto alla trasferta europea, però, Stefano Pioli può iniziare ad accennare un piccolo sorriso. Come riferisce ‘Tuttosport’, Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu sono da considerarsi recuperati e arruolabili per il match contro il Napoli. Entrambi hanno superato i problemi fisici e, salvo controindicazioni, saranno schierati nell’undici iniziale dall’allenatore rossonero. L’intervista di Theo Hernandez tra curiosi retroscena e obiettivi rossoneri