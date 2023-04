Milan, vittoria e morale: contro il Napoli una prestazione eccellente

Come analizzato dal Corriere dello Sport, il Milan vince e convince nel primo dei tre match cruciali contro il Napoli

Sarà una casualità che il Milan ritrovi sé stesso proprio nel momento in cui risorgono due elementi risultati fondamentali nella volata scudetto della scorsa stagione. Stefano Pioli ci ha visto lungo e dopo dieci partite da difesa a 3 ha scelto saggiamente di tornare a quel modulo tanto collaudato come il 4-2-3-1 che ha, quasi, sempre portato risultato e prestazione. Ma non solo, poiché lo fa nell'occasione più delicata: nel primo dei tre incroci contro i futuri campioni d'Italia del Napoli. Questi ultimi, però, dimenticano chi sono i vincitori uscenti e naufragano sotto i colpi di un altro elemento ritrovato: Rafael Leao.

Come analizzato dal Corriere dello Sport, infatti, il Milan si presenta al Maradona indossando delle vesti apparentemente già viste: Krunic falso trequartista supportato da Tonali e Bennacer. Tuttavia, la disposizione in campo non sembra essere questa, poiché il jolly bosniaco fa posto all'algerino che non smette mai di soffocare qualsiasi proposizione offensiva di Lobotka. Al resto ci pensano delle energie nervose sfruttate nel migliore dei modi, non indirizzate verso l'ansia di star affrontando una squadra che, in questa stagione, sa solo vincere.

Per una notte il Napoli si riscopre fragile, così come l'ambiente attorno, impegnato in una protesta nei confronti del proprio presidente De Laurentiis. Anche lo stesso quotidiano sportivo parla di una leggerezza smarrita; forse caricati dal peso delle tante energie spese o di un'opportunità che potrebbe diventare storica come quello della Champions League. Gli azzurri non giocano come hanno fatto finora e tanti meriti vanno al Milan, capace di chiudere qualsivoglia linea di passaggio o imbucata. Una serata condita in cui Leao strappa e Brahim Diaz inventa. In cui Tonali fa da diga e Bennacer illumina. Senza dimenticare Theo Hernandez ma anche l'ottima prestazione di Kjaer, Tomori e un tanto criticato Davide Calabria. Milan, Leao super a Napoli: gol, esultanze e una frecciata polemica