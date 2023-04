Milan-Napoli, muro Maignan: il portiere francese ancora una volta decisivo

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche in Milan-Napoli non sono passate inosservate le incredibili parate di Mike Maignan

Va al Milan il primo round in questo doppio incrocio europeo contro il Napoli. I rossoneri vincono grazie al goal di Bennacer dopo una grande giocata di Brahim Diaz e si portano avanti con un piccolissimo vantaggio in vista del ritorno allo Stadio Maradona. Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'1-0 non è solo frutto dell'attenzione difensiva rossonera, ma anche, e soprattutto, delle parate di Mike Maignan.

Il francese si conferma tra i primi 3 portieri al mondo. Il suo infortunio lo ha tenuto lontano dalle porte per circa 6 mesi e la sua assenza è pesata come un macigno per il Milan. Così come a Londra contro il Tottenham, Maignan ha deciso di vietare che la sua porta venisse bucata anche ai giocatori del Napoli. La parata sul colpo di testa di Elmas, così come quelle sui tanti tentativi dalla distanza di Zielisnki ed Anguissa certificano un'agilità felina.

Eppure, il capolavoro avviene ai danni di Di Lorenzo, su un tiro a botta sicura sotto l'incrocio che Maignan disinnesca con una mano. Dopo la partita anche il capitano del Milan, Davide Calabria, ha dispensato solo belle parole per il suo compagno di squadra: "Non abbiamo subito gol contro la squadra che ha segnato di più in Champions. È stata una partita intensa, con tante gare nella gara. Il pubblico ci ha aiutato e credo che la vittoria sia meritata. Loro ci hanno creato dei problemi tra le linee all'inizio e Mike ci ha dato una mano".