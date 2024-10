Tanto spazio concesso, sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 28 ottobre 2024, a Milan-Napoli, partita della 10^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Turno infrasettimanale che, per il Diavolo, ha un elevato valore, alla luce anche della gara rinviata contro il Bologna. Gli azzurri di Antonio Conte, che guidano la classifica del campionato, saranno però un osso molto duro. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.