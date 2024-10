Quindi, a poco più di 24 ore da Milan-Napoli, Fonseca ha incalzato: «Pure noi siamo ancora in corsa per lo Scudetto, siamo una squadra forte e in crescita e per questo ci crediamo», ha affermato l’allenatore. Il quale, però, sa benissimo quali saranno le insidie che porterà la squadra di Antonio Conte. «Il Napoli è una squadra fortissima e la classifica lo dimostra, così come lo è il loro allenatore. Sono in un buon momento, arrivano a 'San Siro' con motivazione per affrontarci ma anche noi siamo motivati».