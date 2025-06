Milan-Musah, addio vicino? Bianchin: “Le probabilità sono molto alte”

Il Milan scarica Musah? Bianchin delinea il nuovo centrocampo senza l'americano

"Le possibilità che Musah lasci il Milan sono alte. L’ultimo anno è stato complesso e Igli Tare nella conferenza stampa di martedì ha parlato in modo piuttosto chiaro: “Ritengo Musah un ottimo giocatore, ma stiamo cercando calciatori con caratteristiche per il progetto con Allegri. Cerchiamo mediani bassi da centrocampo a tre e Musah non ha queste caratteristiche: può giocare a due oppure da mezzala”. Insomma, il Milan immagina il suo futuro con Fofana e Loftus-Cheek, non necessariamente con Yunus. Il punto è capire se arriverà un’offerta all’altezza.