Milan-Monza, il ritorno di Theo Hernández e spazio al turnover

Sabato 24 maggio , alle ore 20:45 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Monza , partita della 38^ e ultima giornata della Serie A 2024-2025 : una gara alla quale prenderà parte anche Theo Hernández , che aveva saltato la recente trasferta di campionato in casa della Roma . Lo ha scritto 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Milan-Monza con Theo Hernández

Oggi il francese si allenerà in gruppo. Sperano di rientrare anche Warren Bondo e Samuel Chukwueze, mentre Kyle Walker continua a non essere al top della condizione, pertanto, dovrebbe saltare l'appuntamento. L'idea dell'allenatore Sérgio Conceição, per la 'rosea', sarebbe quella di dare spazio ai giocatori che hanno giocato di meno, dall’inizio o a partita in corso.