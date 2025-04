Milan, momento magico per Jovic. Ora il rinnovo è più vicino

Milan, super Jovic nel derby e non solo per i gol — La prestazione di Jovic, nel derby Inter-Milan 0-3, semifinale di ritorno nella Coppa Italia 2024-2025, per il 'CorSport' è stata eccellente, al netto dei due gol (uno da bomber da area di rigore di testa, l'altro di rapina in area piccola come i grandi attaccanti) che hanno spedito la squadra di Sérgio Conceição nella finale della competizione, dove affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano.

Jovic, infatti, ha anche gestito e pulito diversi palloni spalle alla porta, ha avviato le azioni con sapienza tecnica, ha saputo conservare un paio di azioni nel finale rallentando i ritmi. Il lavoro mostrato a 'San Siro' è quasi da lezione del numero 9: come si segna, come si lavora per la squadra, come si decide una partita. Voleva giocare di più e giocando così si è meritato tutto lo spazio avuto.

Rinnovo? Giocando così se lo sta meritando in pieno — Chiaramente, le ultime prestazioni di Jovic fanno riflettere in un altro senso. Perché la sua gestione è stata così altalenante? Perché da fuori rosa a gennaio è diventato ora il titolare del Milan? Le risposte sono da cercare, secondo il quotidiano romano, un po' ovunque. Dalla confusione a tutti i livelli che regna nel club rossonero, alla forma fisica dello stesso Jovic, non sempre idonea per un professionista.

Il serbo, però, non si è perso d'animo. Ha digerito l'esclusione dalla lista UEFA per la Champions League, ha rifiutato di andarsene al Monza, ha atteso la sua chance. E ha colpito Napoli, Fiorentina e Inter tra campionato e coppa nazionale. Mica male. In quest'ultimo mese di stagione, l'ex Real Madrid e Eintracht Francoforte si gioca anche il suo futuro. Andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, i buoni rapporti tra il suo entourage e la dirigenza rossonera permetteranno di parlare con serenità di un eventuale rinnovo. Che si sta meritando sul campo.