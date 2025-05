Milan, mercoledì assalto alla Coppa Italia con Pulisic e Giménez

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come a Milan-Bologna , finale della Coppa Italia 2024-2025 in programma mercoledì 14 maggio alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma , i rossoneri di Sérgio Conceição arrivino con Christian Pulisic e Santiago Giménez in grande spolvero.

Milan, in finale con Pulisic e Giménez al top della forma

Giménez è tornato in forma nel momento clou della stagione e ora scalpita per una maglia da titolare contro i rossoblu. Ha ritrovato fiducia in sé stesso, ha recuperato una discreta condizione fisica ed in area di rigore è nuovamente letale. Il 'Bebote', insomma, è tornato a brillare e, nonostante sia in ballottaggio con Luka Jović, per il 'CorSport' le sue quotazioni sono in netto rialzo.