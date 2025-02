Sulla Juventus: "Coppa Italia importante anche per la Juve. Le convinzioni di un allenatore, se oneste intellettualmente, sono dettate da allenamenti, situazioni, compatibilità tecniche e tattiche tra giocatori. Chi guarda e giudica come me ha solo la partita, quindi avevo indicato in Thuram (poi puntualmente escluso) un titolare inamovibile. Si vede comunque che Motta è uno a cui piace cambiare: vedere Vlahovic, riproposto dopo tanto tempo al posto di Kolo Muani. A Cagliari ha proposto un 4-1-4-1, con Locatelli a giocare palla davanti alla difesa e i quattro - Conceiçao, Koopmeiners, McKennie e Yildiz – a sostegno". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, clamoroso ritorno di Tonali? Sì, ma a due condizioni >>>