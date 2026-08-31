Il direttore tecnico tedesco può risolvere il contratto con l'Eintracht Francoforte. La poltrona a Casa Milan è vuota: retroscena e scenari
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Clamoroso colpo di scena sull'asse Germania-Italia che potrebbe stravolgere l'assetto societario del Milan. Secondo quanto rivelato dal quotidiano tedesco BILD, Markus Krösche sarebbe vicino a lasciare l'Eintracht Francoforte attraverso la risoluzione consensuale del contratto valido fino al 30 giugno 2028. L'attuale direttore tecnico delle "Aquile", già corteggiato a lungo da Gerry Cardinale all'inizio dell'estate, torna così a essere un nome caldissimo per i quadri dirigenziali di Via Aldo Rossi.
Il retroscena del mancato arrivo di Krösche in rossonero a inizio estateTra maggio e giugno, il dirigente tedesco era stato a un passo dal firmare con il club meneghino, dove sarebbe dovuto sbarcare in coppia con il direttore sportivo Timmo Hardung per raccogliere l'eredità dell'esonerato Igli Tare. L'operazione era però sfumata a causa del muro alzato dall'Eintracht Francoforte, restio a liberare il proprio management a ridosso della stagione 2026-2027 e con una sessione di calciomercato già interamente pianificata. Un veto che aveva costretto il Diavolo a ridisegnare temporaneamente la propria struttura interna.
La soluzione pro-tempore del Milan con Almstadt e GardinerPer sopperire al mancato arrivo del duo tedesco, la proprietà RedBird aveva optato per una soluzione interna e orientata ai dati. Le chiavi delle trattative erano state affidate a Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner, promossi rispettivamente ai ruoli di "Director of Player Trading" e "Director of Football Intelligence". Nonostante l'operato della coppia in questa sessione estiva, la poltrona di Direttore dell'Area Tecnica a Casa Milan è rimasta ufficialmente vacante, lasciando aperta la porta a un innesto di spessore internazionale.
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L'indiscrezione di Tuttosport: il feeling con Rúben Amorim e gli scenari futuriL'improvvisa rottura tra Krösche e l'Eintracht ha riacceso immediatamente i riflettori in casa rossonera. Come sottolineato dall'edizione odierna di Tuttosport, il profilo del manager tedesco gode ancora di grandissima stima ai vertici del club. Un dettaglio non trascurabile riguarda il feeling strategico: nei colloqui di inizio estate, Krösche aveva caldeggiato e avallato la scelta di Rúben Amorim per la panchina una volta tramontata la pista Oliver Glasner. La situazione è in netta evoluzione e potrebbe regalare novità cruciali per il futuro societario del Diavolo.
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