Milan, star e basso profilo: Maldini e Massara sono la coppia ideale | News

Maldini e Massara non hanno mai giocato insieme, ma hanno iniziato ad essere una squadra tre anni fa. Durante la loro carriera da calciatori, i due si sono incrociati una volta. Era un Pescara-Milan di 30 anni fa e fu una partita in cui entrambi trovarono il gol. Maldini , da quando è tornato al Milan, ha lavorato con Leonardo , Boban e Gattuso , compagni di grandi successi, ma è con Massara che è scoppiata l'alchimia perfetta. Insieme hanno festeggiato lo scudetto e aspettato a lungo il rinnovo, arrivato ieri.

Massara è arrivato in punta di piedi: poche parole e tanto lavoro dietro le quinte. Insieme a Maldini formano il mix perfetto. L'ex dirigente di Palermo e Roma vanta un fiuto da talent scout e una capacità diplomatica di primo livello, in quanto ha girato il mondo e parla ben cinque lingue. A diplomazia e storia, però, pochi possono vantare il curriculum di Maldini . L'ex capitano rossonero è una vera e propria leggenda e anche con una telefonata può cambiare le sorti di una trattativa (chiedere a Theo Hernandez).

Maldini e Massara hanno fatto grandi colpi di mercato in questi anni. Ciò è frutto di grande visione e grande conoscenza del calcio. Theo Hernandez, Ibrahimovic, Maignan e Giroud: sono alcuni esempi di grandi acquisti risultati determinanti. Inoltre si sono rivelate azzeccate le scelte di puntare su calciatori giovani ma di grande talento, come ad esempio Tonali che è stato strappato all'Inter. Tra i due dirigenti c'è una sintonia che va anche fuori dall'ambito lavorativo. I due, infatti, spesso vanno in vacanza insieme con le loro famiglie ad Ibiza e portano in giro il loro marchio di fabbrica. Seppur diversi, la M&M rappresenta la coppia ideale. E al Milan va benissimo così.