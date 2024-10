Openda: “Maignan? È sempre un incubo incontrarlo, non mi sorprende …”

Durante il post partita, come riportato da Le Parisien, Openda ha espresso la sua frustrazione per le difficoltà incontrate contro Maignan: "È sempre un incubo incontrarlo. Conosciamo tutti il suo livello. Non è un piacere vedere le sue parate per un attaccante, ma è un portiere di alto livello e non mi sorprende quello che fa". LEGGI ANCHE: Milan, Ibrahimovic alla Maldini: ecco cosa accadrà presto a Milanello >>>