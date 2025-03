Milan, lungo colloquio Furlani-Paratici: trattativa nella fase calda

Accelerata del Milan su Fabio Paratici per il ruolo di direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, lunedì c'è stato un lungo contatto tra Giorgio Furlani, amministratore delegato dei rossoneri e Paratici, ex DS di Sampdoria, Juventus e Tottenham.