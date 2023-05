Milan, avanti con Loftus-Cheek: ma attenzione a Frattesi…

Come riportato stamani su Tuttosport, con Daichi Kamada in fase di definizione, il Milan proseguirà il suo mercato a centrocampo andando a valutare altre opzioni. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno avviato da tempo dei contatti con il Chelsea per Ruben Loftus-Cheek, che a sua volta ha dato l’ok alla trattativa con i rossoneri. Sarebbero ancora da trovare le quadre economiche dell’operazione, con il centrocampista inglese che potrebbe occupare il secondo slot da extracomunitario utilizzabile nella sessione estiva di mercato. Per liberare tale posto, tuttavia, il Milan prima dovrà cedere Devis Vasquez.