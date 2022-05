Milan, l’effetto scudetto si sente: già venduti 20.000 abbonamenti

Continua a gonfie vele la campagna abbonamenti del Milan in vista della nuova stagione: fino ad ora sono già state sottoscritte 20.000 tessere.

Ci saranno poi le consuete promozioni. Al primo anello verde continuerà la promozione relativa alla Tribuna Family, con agevolazioni per Under 6, Under 16 e Under 25. Offerte speciali anche per gli Over 65 al primo arancio e nelle poltroncine.