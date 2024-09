Domani sera, alle ore 20:45 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Lecce , partita della 6^ giornata della Serie A 2024-2025 e, per l'occasione, l'allenatore Paulo Fonseca dovrà decidere se confermare il 4-2-4 visto nel derby contro l' Inter oppure se tornare al più canonico 4-2-3-1 . Anche per gestire le energie dei suoi in vista delle due successive trasferte contro Bayer Leverkusen e Fiorentina in Champions League e campionato.

Milan-Lecce, Álex Jiménez a disposizione di Fonseca

Oggi, a Milanello, si valuteranno nuovamente le condizioni di Davide Calabria, reduce da un affaticamento all'adduttore, che ieri ha svolto un allenamento personalizzato sul campo. Per ovviare alla sua eventuale assenza, aggregato alla Prima Squadra di Fonseca, dal Milan Futuro, il terzino spagnolo Álex Jiménez. Il classe 2005 potrebbe andare in panchina, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, sia come riserva di Emerson Royal a destra sia come alternativa di Theo Hernández a sinistra.