Il nuovo numero 9 del Milan, l'attaccante portoghese Gonçalo Ramos, si è presentato ufficialmente ai tifosi rossoneri presso il Flagship Store di Via Dante a Milano, proprio nel giorno del maxi summit di calciomercato a Casa Milan tra la dirigenza e il procuratore Jorge Mendes. Il bomber, acquistato per una cifra record sotto la regia di RedBird e del tecnico Rúben Amorim, ha espresso tutta la sua carica per la nuova avventura, citando il suo idolo Zlatan Ibrahimović e svelando un retroscena sul tempismo delle sue visite mediche.

La scelta del Milan, l'obiettivo Scudetto e il feeling con Amorim

Il mito di Zlatan Ibrahimović: "È il mio attaccante preferito"

I retroscena sulle visite mediche e la pressione del colpo record

Gonçalo Ramos ha subito le idee chiare sul perché abbia scelto di vestire la maglia del Diavolo: «Ho scelto il Milan perché è uno dei migliori club al mondo e mi è piaciuto subito il progetto. Vorrei vincere sempre e far parte di squadre vincenti. Sono qui per questo, per lavorare tanto e provare a vincere lo Scudetto». Il centravanti lusitano ha poi incensato il connazionale Rúben Amorim, spiegando quanto la sua filosofia offensiva sia stata decisiva per il trasferimento: «Lavorare con lui è stimolante. Mi piace la sua idea di calcio, vuole squadre che attaccano e dominano le partite. Per me è stato fondamentale sentire queste parole».Durante il bagno di folla con i sostenitori rossoneri, Ramos ha toccato le corde del cuore del popolo milanista confessando la sua ammirazione per Zlatan Ibrahimović, leggendario ex bomber rossonero e oggi Senior Advisor del club per RedBird: «Il mio attaccante preferito è stato Zlatan Ibrahimović, l’ho visto giocare crescendo. Se dovessi sceglierne uno direi lui. Non ho ancora avuto tempo di parlare con lui, non l’ho ancora conosciuto di persona», ha rivelato la punta con grande umiltà.L'attaccante ha voluto anche fare chiarezza sulle voci di calciomercato circolate nelle scorse settimane riguardo alle tempistiche del suo sbarco in Italia: «I primi contatti ci sono stati durante la Coppa del Mondo. Ho parlato con il club e ho fatto le visite, poi il giorno dopo ho firmato. Non è vero che ho fatto le visite mediche 15 giorni prima. È stato tutto molto veloce». Infine, Ramos ha risposto con personalità a chi gli chiedeva se avvertisse il peso di essere l'acquisto più costoso della storia del Milan: «Sento la pressione di giocare qui e di dover vincere ogni partita. Voglio essere un giocatore importante, mi hanno preso per questo e sono pronto a tutto».