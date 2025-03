Theo Hernández è stato fischiato già alla lettura delle formazioni, poi altri fischi, più forti, sono arrivati in partita. Durante un'azione in cui avrebbe potuto lanciare in porta Tijjani Reijnders e Rafael Leão , il francese ha colpito il pallone con superficialità, poca voglia e convinzione. Anche con un po' di paura. Risultato? Palla regalata a Mattéo Guendouzi e azione sfumata nel rumore di un 'San Siro' inferocito.

Sbaglia nell'azione dell'espulsione di Pavlović. Arrivato a fine ciclo

E non è tutto: Theo Hernández, ha commentato il 'CorSport' nella sua disamina del Milan-Lazio del giocatore transalpino, "rincula lentamente, si lascia scappare gli avversari, non li insegue con la ferocia che servirebbe in determinate occasioni. Esempio lampante è l'azione in cui viene espulso Strahinja Pavlović. Il 19 ha l'opportunità di rincorrere Gustav Isaksen in velocità, in modo da non lasciare il compagno come ultimo uomo e, dunque, esposto al rosso, ma trotterella, in surplace".