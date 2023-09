Milan-Lazio, Pioli varia in difesa: rientra Calabria, ‘sorpresa’ Kjaer

Stefano Pioli, tecnico del Milan, farà qualche cambio in difesa in vista della Lazio, lanciando Simon Kjaer da titolare

'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, fa il punto della situazione sui possibili cambi di Stefano Pioli in vista di Milan-Lazio. Mentre davanti ci sarà l'attacco titolare Christian Pulisic-Olivier Giroud-Rafael Leao, le variazioni potrebbero essere attuate in difesa.